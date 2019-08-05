قيادي بالحكمة: تقرير الحكومة عن برنامجها ابتلع فقرة حصر السلاح بيد الدولة

وقال العرباوي في حديث لبرنامج "في المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "الحكومة الحالية من اضعف الحكومات التي تشكلت بعد العام 2003، كونها لاترتكز الى تحالف حقيقي وواضح"، منوها الى أن "المعارضة ليست منجزا حكوميا، بل ارادة مجموعة معتاد بها من ابناء الشعب العراقي".وأضاف العرباوي، "قُدمت الينا ككتلة معارضة الكثير من المغريات الا اننا لم نستجب لما يقدم، فقد عرض علينا ووعدنا بوزارات وهيئات ولكنا لم نذهب"، لافتا الى أن "الوضع العربي عندنا استلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان مستقرا، كما ان الحكومة السابقة استلمت موازنة صفر مع انخفاض سعر النفط وارتفاعه الآن".

وبشأن التقرير الحكومي، أشار العرباوي الى أن "تقييمنا للاداء الحكومي هو أقل من 38%، بحسب تقرير قدمناه من خلال خبراء ومختصين ذات شهادات عليا"، مؤكدا بالقول أن "التقرير الذي اعلنته الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكومي ابتلع المحور الاول فيه وهو حصر السلاح بيد الدولة، كما لم يشير التقرير الى العلاقة بين بغدادج واربيل".