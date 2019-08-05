قيادي بالحكمة: تقرير الحكومة عن برنامجها ابتلع فقرة حصر السلاح بيد الدولة

رأى القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي، الاثنين، أن الحكومة الحالية من اضعف الحكومات التي تشكلت بعد العام 2003، فيما اشار الى أن التقرير الذي اعلنته حكومة عبد المهدي عن تنفيذ برنامجها الحكومي ابتلع المحور الاول فيه وهو حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف العرباوي، "قُدمت الينا ككتلة معارضة الكثير من المغريات الا اننا لم نستجب لما يقدم، فقد عرض علينا ووعدنا بوزارات وهيئات ولكنا لم نذهب"، لافتا الى أن "الوضع العربي عندنا استلم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كان مستقرا، كما ان الحكومة السابقة استلمت موازنة صفر مع انخفاض سعر النفط وارتفاعه الآن".
وبشأن التقرير الحكومي، أشار العرباوي الى أن "تقييمنا للاداء الحكومي هو أقل من 38%، بحسب تقرير قدمناه من خلال خبراء ومختصين ذات شهادات عليا"، مؤكدا بالقول أن "التقرير الذي اعلنته الحكومة عن تنفيذ برنامجها الحكومي ابتلع المحور الاول فيه وهو حصر السلاح بيد الدولة، كما لم يشير التقرير الى العلاقة بين بغدادج واربيل".
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