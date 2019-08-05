التعادل الايجابي يحسم مباراة اليمن وسوريا في غرب آسيا

2019-08-05 | 20:26
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واصل المنتخب السوري، مسلسل عروضه ونتائجه السلبية، فتعادل اليوم أمام اليمن 1-1، ضمن مواجهات بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العراق.
سجل هدف اليمن محسن حسن قراوي، فيما سجل هدف سوريا فراس الخطيب.
المنتخبان حصدا أو نقطة لهما في البطولة، وكان منتخب اليمن خسر أمام نظيره الفلسطيني 1-0، في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب سوريا أمام لبنان 2-1.
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