نائب عن الفتح: نقبل بتسمية الموالاة كوننا مشاركون في الحكومة

وقال العبودي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، "نحن نقبل بتسمية المولاة كوننا مشاركون في الحكومة، لا نقول بأن الحكومة تمثل كل الطموح كوننا مشاركون بها لكن هذا الواقع"، موضحا "اعتقد ان وجود معارضة مهم وتأسيسي لدولة مستقرة وحضارية موجودة في العراق".وأضاف العبودي، أن "هناك بعض التلكئات لا تتحملها الحكومة فقط بل التقاطعات السياسية وغيرها"، لافتا الى أنه "على الفتح وسائرون ان يبقوا بالحكومة كون هاتان الكتلتان هما من انتوا بها".

وتابع، أن "هناك خطوات انجزت وهي مهمة، احداهن رفع الصبات فهو انجاز، قد خدمت اهل بغداد في جميع المناطق، واذا كنا نتكلم عن الاختناقات المرورية فهي موجودة ولا تنتهي برفع الصبات بل هي بحاجة الى عمل لسنوات".

وبشأن تشكيل كتلة معارضة، أشار النائب عن الفتح قائلا "المعارضة ليست ضد النظام السياسي وتحت سقف الديمقراطية، ونحن كنا نرفض قطعا ان توجد كتلة بالمعارضة، وحاولنا لذلك لكن الظروف اختلفت"، متوقعا أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيكمل الاربع سنوات".