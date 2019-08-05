نائب عن الفتح: نقبل بتسمية الموالاة كوننا مشاركون في الحكومة

أكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، الاثنين، تقبله لتسمية "المولاة" على اعتبارهم انهم "الفتح" مشاركون في الحكومة، بحسب قوله، مشيرا الى أن هناك خطوات مهمة انجزتها الحكومة، احداها "انجاز" رفع الصبات.
وأضاف العبودي، أن "هناك بعض التلكئات لا تتحملها الحكومة فقط بل التقاطعات السياسية وغيرها"، لافتا الى أنه "على الفتح وسائرون ان يبقوا بالحكومة كون هاتان الكتلتان هما من انتوا بها".
وتابع، أن "هناك خطوات انجزت وهي مهمة، احداهن رفع الصبات فهو انجاز، قد خدمت اهل بغداد في جميع المناطق، واذا كنا نتكلم عن الاختناقات المرورية فهي موجودة ولا تنتهي برفع الصبات بل هي بحاجة الى عمل لسنوات".
وبشأن تشكيل كتلة معارضة، أشار النائب عن الفتح قائلا "المعارضة ليست ضد النظام السياسي وتحت سقف الديمقراطية، ونحن كنا نرفض قطعا ان توجد كتلة بالمعارضة، وحاولنا لذلك لكن الظروف اختلفت"، متوقعا أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيكمل الاربع سنوات".
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