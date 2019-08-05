ترامب يطالب بإعدام مرتكبي جرائم الكراهية وإطلاق النار الجماعي

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتشديد العقوبة على المسؤولين عن جرائم الكراهية وعمليات إطلاق النار الجماعية وصولا إلى إعدامهم، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى في إل باسو ودايتون.
وأضاف أن إدارته وجهت طلبا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما يحتاجه من موارد إضافية للتحقيق في مثل هذه الجرائم ومنع وقوعها.
وحث ترامب المشرعين على تشديد قانون حيازة الأسلحة لمنع وقوعها بيد "الذين يشكلون تهديدا للأمن العام"، مشددا على وجوب الحد من جرائم العنف المرتكبة باستخدام الأسلحة.
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الأسباب التي أدت برأيه إلى حوادث إطلاق النار في مدينتي إل باسو بولاية تكساس، ودايتون بولاية أوهايو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.
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