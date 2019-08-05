ترامب يطالب بإعدام مرتكبي جرائم الكراهية وإطلاق النار الجماعي

وقال ترامب في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين: "أوعز اليوم لوزارة العدل بصياغة قانون يضمن تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم الكراهية والقتل الجماعي، وسيتم تطبيق عقوبة الإعدام بسرعة وحسم، دون أي تأخير وانتظار لسنوات طويلة".وأضاف أن إدارته وجهت طلبا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما يحتاجه من موارد إضافية للتحقيق في مثل هذه الجرائم ومنع وقوعها.

وحث ترامب المشرعين على تشديد قانون حيازة الأسلحة لمنع وقوعها بيد "الذين يشكلون تهديدا للأمن العام"، مشددا على وجوب الحد من جرائم العنف المرتكبة باستخدام الأسلحة.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الأسباب التي أدت برأيه إلى حوادث إطلاق النار في مدينتي إل باسو بولاية تكساس، ودايتون بولاية أوهايو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.