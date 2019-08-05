مجلس كربلاء يعلن عن خطة لبناء 63 مدرسة جديدة

أعلن مجلس محافظة كربلاء، الاثنين، عن خطة لبناء 63 مدرسة جديدة بالمحافظة. وقال رئيس المجلس علي المالكي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه "سيتم العمل بخطة جديدة لبناء ٦٣ مدرسة جديدة تشمل المركز الأقضية والنواحي". وأضاف المالكي، أن "الخطة الجديدة جاءت ضمن تنمية الأقاليم بمبلغ ١٠١ مليار دينار".



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