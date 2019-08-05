السامرائي: مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن

وذكر بيان لمكتب السامرائي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حزب المسار المدني أجرى، اليوم، زيارة ميدانية لقضاء الشرقاط أطلع خلالها على الأوضاع الخدمية والأمنية فيها ، والتقى عددا من المواطنين من أبنائها".وشدد السامرائي بحسب البيان، على أن "مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن الذي مازال يعاني من الهشاشة، بل تمتد مسؤوليتها إلى توفير الخدمات الصحية والتربوية والبلدية بما يؤمِّن الحد المعقول من سبل العيش الكريم للمواطنين".

وأعرب عن "امتعاضه من تدني مستوى الخدمات، مطالباً الحكومة المحلية والمركزية ببذل مزيد من الجهود لتحسين الوضع الخدمي في عموم مناطق محافظة صلاح الدين".

وتعهد السامرائي بـ "بذل كل الجهود الممكنة من خلال اللجنة المالية النيابية لزيادة التخصيصات المالية اللازمة للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة، ومراقبة تنفيذ المشاريع بصرامة بما يحقق كفاءة الأداء ونزاهة الإجراء".

