السامرائي: مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن

أكد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الأثنين، أن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن بل تمتد إلى توفير الخدمات.
وشدد السامرائي بحسب البيان، على أن "مسؤولية الدولة لا تتوقف عند حدود توفير الأمن الذي مازال يعاني من الهشاشة، بل تمتد مسؤوليتها إلى توفير الخدمات الصحية والتربوية والبلدية بما يؤمِّن الحد المعقول من سبل العيش الكريم للمواطنين".
وأعرب عن "امتعاضه من تدني مستوى الخدمات، مطالباً الحكومة المحلية والمركزية ببذل مزيد من الجهود لتحسين الوضع الخدمي في عموم مناطق محافظة صلاح الدين".
وتعهد السامرائي بـ "بذل كل الجهود الممكنة من خلال اللجنة المالية النيابية لزيادة التخصيصات المالية اللازمة للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظة، ومراقبة تنفيذ المشاريع بصرامة بما يحقق كفاءة الأداء ونزاهة الإجراء".
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