ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار في تكساس الأميركية إلى 22

أفادت وسائل اعلام، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في تكساس بالولايات المتحدة إلى 22 قتيلا. وسقط العشرات بين قتيل وجريح اثر إطلاق نار في إل باسو بولاية تكساس الاميركية، فيما ودان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان"، وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".

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