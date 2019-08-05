العراق يدين تفجير القاهرة ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكل اشكاله

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يُعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي تعرّض له أشقاؤنا في جمهوريّة مصر العربيّة، والذي أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين".وأكد الصحاف "موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف يُؤيّد جُهُود الحكومة المصريَّة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها"، مشيراً إلى "استعداد العراق لتقديم العون في مُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة الآمنين".

واوضح أنَّ "هذا الحادث الأليم يُؤكّد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنّ جميع المظاهر الإنسانيّة هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه أحد، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول".



ولقي 19 شخصاً في وقت سابق من اليوم الاثنين، مصرعهم وجرح 30 بانفجار نتج عن تصادم 4 سيارات قرب معهد الأورام بالمنيل في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى تحطم عدد من السيارات وواجهة معهد الأورام، وتضرر عدد من الغرف بالمعهد.