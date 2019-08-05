الحكيم: نراقب باهتمام وقلق تصاعد وتيرة الحوادث والخروق الامنية المتزايدة

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، كراقبته باهتمام وقلق تصاعد وتيرة الحوادث والخروق الأمنية المتزايدة وآخرها هروب عدد من موقوفي مركز شرطة القناة. وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر"، "نراقب باهتمام وقلق تصاعد وتيرة الحوادث والخروق الأمنية المتزايدة والتي كان آخرها حادثة هروب عدد من موقوفي شرطة القناة، فضلاً عن حوادق القتل التي تحصل بسبب النزاعات العشائرية".



وأضاف أنه "مع تقديرنا واشادتنا بالإجراءات والخطوات التي اتخذها وزير الداخلية بعد حادثة مركز شرطة القناة، إلا أننا أمام تساؤل مشروع عن جدوى الخطط الامنية ومشوار الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وحديثها الدائم عن مغادرة حالة الانفلات والتسيب للحفاظ على المنجز الذي حققه العراقيون بدمائهم وتضحياتهم".

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