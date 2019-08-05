رئيس الصناعات الكهربائية: جميع استقطابات اللاعبين تخضع لمعايير فنية بحتة

رياضة 2019-08-05 | 17:10 المصدر: 120 مشاهدة Advertisements اكد رئيس نادي الصناعات الكهربائية علي خلف، ان جميع استقطابات اللاعبين في الانتقالات تخضع لمعايير فنية بحتة. وقال خلف في حديث لـ الخليج 365، إن "الادارة واللجنة الفنية والملاك التدريبي تعمل بجد وتواصل لتكوين فريق مميز للموسم المقبل". واوضح أن "وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري داعم ومتفهم لاحتياجات النادي كونه الممثل الوحيد للوزارة في دوري الاضواء".



وتابع، "كلنا أمل بوزير الصناعة والمعادن بدعم النادي لاتمام تعاقدات اخرى تدعم صفوف الفريق للظهور بشكل مغاير بالموسم المقبل". وتابع، "كلنا أمل بوزير الصناعة والمعادن بدعم النادي لاتمام تعاقدات اخرى تدعم صفوف الفريق للظهور بشكل مغاير بالموسم المقبل". واكمل "جميع الاستقطابات تخضع لمعايير فنية بحتة وحسب حاجة الفريق بمراكز يحتاجها الملاك التدريبي". واتم خلف ان "القول الفصل بجميع خيارات اللاعبين الذين تم الابقاء عليهم او الانتدابات هو للمدرب عادل نعمة".

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