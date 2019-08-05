تنشر الخليج 365، بالصور إجراءات رفع سيطرة "أم الطبول" الواقعة غربي العاصمة بغداد. وكان سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفرق الركن محمد البياتي قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بالمباشرة برفع سيطرة "صقر 1" في مدخل شارع المطار في بغداد. تصوير: علي جاسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رفع سيطرة 'ام الطبول' غربي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.