يواجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك مسنجر" الكثير من الإحراج مع عدم وجود ميزة تتيح قراءة الرسائل دون علم المرسل.
- قراءة الرسائل على شاشة الإشعار
يرسل "فيسبوك مسنجر" إشعارات إلى هاتفك عند تلقي رسالة جديدة، تكشف المرسل والمحتوى ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق "مسنجر".
ومع ذلك، تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد تلقي عدد كبير من الرسائل في تتابع سريع. ويمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وتُلغى الإشعارات القديمة عند تصفية الرسائل الجديدة.
وعندما يحدث ذلك، يمكن تفعيل وضع الطائرة على جهازك لإيقاف قدرة "فيسبوك" على معالجة حقيقة قيامك بفتح الرسالة، لعدم وجود اتصال بالإنترنت. ويجب التأكد من إغلاق التطبيق بعد قراءة الرسالة قبل إلغاء تفعيل وضع الطيران.
- تثبيت برامج الجهات الخارجية
بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب، يصبح الأمر أكثر تعقيدا عند محاولة وقف إشعارات قراءة الرسائل في "مسنجر".
وعندما يتعلق الأمر بـ "غوغل كروم"، يوجد بعض الخيارات المتاحة، بما في ذلك فتح علامة تبويب جديدة والنقر على أيقونة "تطبيقات"، حيث يمكن الوصول إلى سوق "كروم" الإلكتروني.
وفي متجر الويب، ابحث عن ملحق "Unseen" واضغط على "إضافة إلى كروم"، لتثبيت الملحق "العبقري" على المتصفح وحظر إشعارات قراءة الرسائل تلقائيا، عند فتح أي رسالة واردة إلى "مسنجر" أثناء استخدام "غوغل كروم".
كانت هذه تفاصيل خبر اقرأ رسائل 'فيسبوك مسنجر' دون علم المرسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.