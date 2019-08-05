بريطانيا تعلن انضمامها لمهمة أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، انضمام بلاده إلى مهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج. وأكد "هانت" في تصريحات إعلامية، أن بلاده ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران والشركاء لمنع التصعيد والحفاظ على الاتفاق النووي. وفي شهر تموز الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية، ستينا إمبيرو، بالقرب من مضيق هرمز، بسبب انتهاكات بحرية مزعومة، بعد أن استولت بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

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