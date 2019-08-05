الحشد الشعبي يعلن تدمير 12 مضافة لـ'داعش' جنوب وغرب الموصل

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، عن تدمير 12 مضافة تابعة لتنظيم "داعش" جنوب وغرب الموصل ضمن عمليات ارادة النصر الثالثة. وقالت القوات في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى تمكنت من تدمير 5 مضافات تابعة لداعش في جبال بادوش شمال غرب مدينة الموصل، فضلا عن تدمير ٧ اخرى للتنظيم جنوب الموصل".



وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الإثنين، 5 آب 2019 بعمليات إرادة النصر الثالثة لتفتيش وتأمين مناطق شمال قضاءي جلولاء والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى من فلول داعش.

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