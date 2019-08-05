إيران تعلن احتفاظها بـ130 طنا من الماء الثقيل و300 كيلو من اليورانيوم المخصب

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها تحتفظ بأكثر من 130 طنا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلو من اليورانيوم المخصب. وذكر المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية أنه أبلغ الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 بأن إيران ستخفض التزامها في غضون شهر تقريبا إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها، وذلك بحسب وكالة "رويترز".



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم الوكالة، قوله إن إيران خفضت بالفعل التزاماتها بالصفقة من خلال امتلاك أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل وأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

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