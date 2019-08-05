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نائب يلمّح لوجود تقدم بتجهيز الكهرباء ويرجح أن يصل لـ 24 ساعة العام المقبل

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ألمح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاثنين، الى وجود تقدم بقطاع الكهرباء، مرجحا أن يكون هناك تحسن أكبر خلال الاشهر القادمة وصولا الى الاكتفاء في العام المقبل والتمتع بـ 24 ساعة يوميا.
وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، "حتى اللحظة لايوجد تقدم واضح وملموس في العديد من القطاعات التي وعدت الحكومة خلال برنامجها الحكومي على تحسين وضعها ومن بينها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية"، مبينا ان "جميع هذه الملفات هي ملفات ضرورية وضاغطة ولابد ان تكون هناك ستراتيجية واقعية لانجازها او البدء على الاقل بخطوات تعطي رسالة للشعب بان هناك رغبة وجدية للمضي بتلك الاصلاحات".

وأضاف القدو، ان "التقدم الوحيد الذي حصل بشكل بسيط يرتبط بقطاع الكهرباء، وقد يكون هناك تحسين أكبر خلال الاشهر القادمة وصولا الى الاكتفاء في العام المقبل والتمتع بكهرباء لـ 24 ساعة يوميا"، لافتا الى ان "الواقع يجبرنا على اعطاء فرصة اخرى لرئيس الوزراء لعدة اشهر بغية احضاره ادلة ملموسة بشأن الاداء في جميع القطاعات او اغلبها".

يشار الى أن وزارة الكهرباء أكدت، في (24 نيستان 2019)، ان حجم الطاقة في هذا الصيف ستكون الاعلى في تاريخ العراق، مبينة ان اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺘﻮرد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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