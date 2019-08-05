نائب يلمّح لوجود تقدم بتجهيز الكهرباء ويرجح أن يصل لـ 24 ساعة العام المقبل

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، "حتى اللحظة لايوجد تقدم واضح وملموس في العديد من القطاعات التي وعدت الحكومة خلال برنامجها الحكومي على تحسين وضعها ومن بينها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية"، مبينا ان "جميع هذه الملفات هي ملفات ضرورية وضاغطة ولابد ان تكون هناك ستراتيجية واقعية لانجازها او البدء على الاقل بخطوات تعطي رسالة للشعب بان هناك رغبة وجدية للمضي بتلك الاصلاحات".وأضاف القدو، ان "التقدم الوحيد الذي حصل بشكل بسيط يرتبط بقطاع الكهرباء، وقد يكون هناك تحسين أكبر خلال الاشهر القادمة وصولا الى الاكتفاء في العام المقبل والتمتع بكهرباء لـ 24 ساعة يوميا"، لافتا الى ان "الواقع يجبرنا على اعطاء فرصة اخرى لرئيس الوزراء لعدة اشهر بغية احضاره ادلة ملموسة بشأن الاداء في جميع القطاعات او اغلبها".

يشار الى أن وزارة الكهرباء أكدت، في (24 نيستان 2019)، ان حجم الطاقة في هذا الصيف ستكون الاعلى في تاريخ العراق، مبينة ان اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺘﻮرد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ.