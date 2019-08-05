نائب يلمّح لوجود تقدم بتجهيز الكهرباء ويرجح أن يصل لـ 24 ساعة العام المقبل

ألمح النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الاثنين، الى وجود تقدم بقطاع الكهرباء، مرجحا أن يكون هناك تحسن أكبر خلال الاشهر القادمة وصولا الى الاكتفاء في العام المقبل والتمتع بـ 24 ساعة يوميا.
وأضاف القدو، ان "التقدم الوحيد الذي حصل بشكل بسيط يرتبط بقطاع الكهرباء، وقد يكون هناك تحسين أكبر خلال الاشهر القادمة وصولا الى الاكتفاء في العام المقبل والتمتع بكهرباء لـ 24 ساعة يوميا"، لافتا الى ان "الواقع يجبرنا على اعطاء فرصة اخرى لرئيس الوزراء لعدة اشهر بغية احضاره ادلة ملموسة بشأن الاداء في جميع القطاعات او اغلبها".
يشار الى أن وزارة الكهرباء أكدت، في (24 نيستان 2019)، ان حجم الطاقة في هذا الصيف ستكون الاعلى في تاريخ العراق، مبينة ان اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺘﻮرد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ 28 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ.
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