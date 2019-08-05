انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية

أفاد مراسل الخليج 365، الاثنين، بانتخاب علي الشعلان محافظا للديوانية.
وقال مراسل الخليج 365 الذي حضر جلسة مجلس المحافظة الخاصة باختيار المحافظ، إن مجلس محافظة الديوانية صوت على انتخاب علي الشعلان لمنصب المحافظ.
وأوضح المراسل، أن الشعلان حصل على١٧ صوتا من اصل 28.
وكان مجلس محافظة الديوانية أعلن، الخميس (1 آب 2019) عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، فيما اشترط ان يكون من ابناء المحافظة.
يشار الى أن مجلس محافظة الديوانية صوت، في (27 حزيران 2019)، على إقالة المحافظ السابق سامي الحسناوي.
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