اسباب خاصة تدفع عبطان الى تقديم استقالته من الحكمة

كشف مصدر سياسي، الاثنين، عن تقديم عبد الحسين عبطان استقالته من تيار الحكمة، مبينا ان ذلك جاء لاسباب خاصة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان قدم استقالته الى تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم". Advertisements واضاف ان "الاستقالة جاءت لاسباب خاصة"، مبينا ان "عبطان سيبقى على تواصل مستمر مع التيار". واكد المصدر ان "استقالة عبطان ليس من اجل حصوله على مناصب او حدوث خلافات".



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