بالفيديو.. هذا ما حصل في سهل نينوى

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ما حصل في منطقة سهل نينوى بعد بدء ابناءها بتنظيم اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بسحب اللواء 30 التابع للحشد من المنطقة. وبحسب الناشطين "كانت هناك محاولة للاعتداء على قوات الجيش من قبل بعض المعتصمين، الا انه تم منع حصول ذلك، وتمركز الجيش على مسافة بعيدة من المعتصمين".

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