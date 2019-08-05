عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر

أعلن وزير الشباب والرياضة والنائب السابق عبد الحسين عبطان، اليوم الاثنين، أنه قرر الابتعاد عن السياسة في الوقت الحالي، مبدياً "أسفه الشديد" لأن الأمور "تسوء يوماً بعد يوم".
وأضاف قائلاً: "انني ومنذ ٢٠٠٣ كان همي الأول وما زال المساهمة في تلبية طموحات الشعب وبناء دولة حضارية بتشييد المشاريع وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للناس، وكنت وما زلت أرى أن هذا هو السبيل الوحيد والأمثل لنيل رضا الله تعالى والوفاء بالأمانة، ولكن وللأسف الشديد يوماً بعد يوم تسوء الأمور وتزداد معاناة المواطن العراقي المغلوب على أمره".
واختتم عبطان بيانه بالقول: "ولما جاء أعلاه قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر، وهذا لا يعني انفصالي من تيار الحكمة".
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