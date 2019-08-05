رسمياً.. مانشستر يونايتد يضم ماجواير لستة مواسم

وذكر مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي، أن "ماجواير، انضم لصفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 مواسم مع خيار التمديد لعام آخر".

ولم يكشف اليونايتد عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أكدت أن الاتفاق تم بين الناديين على دفع 80 مليون إسترليني.



وحرص ليستر سيتي، عبر الموقع الرسمي للنادي، على توجيه الشكر لماجواير على مساهمته في مرحلة النمو المستمرة على مدار الموسمين الماضيين.

كما شكره النادي على التزامه تجاه ناديه وزملائه خلال مرحلة المفاوضات الأخيرة مع اليونايتد.

