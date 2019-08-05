اقتحام مقر اتحاد السباحة والاعتداء على رئيسه سرمد عبد الاله

وقال الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الاتحاد العراقي للسباحة، يعلن عن قيام وزارة الشباب والرياضة باقتحام مقر الاتحاد الكائن في مسبح الشعب الاولمبي المغلق وكسر اقفال الاتحاد بحجة تسليمه الى الهيئة الادارية الجديدة التي لاتمتلك اي شرعية قانونية داخليا وخارجيا".واوضح الامين المالي باللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد العراقي للسباحة سرمد عبد الاله، وفقاً للبيان، انه "وبعد سماعه لهذا الخبر توجه الى مقر الاتحاد وتعرض للاعتداء من احد المنتسبين في وزارة الداخلية (عقيل ياسين جابر ) والذي ادعى انه حماية السيد خالد عبد الواحد كبيان".

واضاف "اننا اذا نضع هذه التجاوزات غير القانونية امام انظار الحكومة العراقية والبرلمان العراقي والراي العام لايقاف هذه الفوضى والمهزلة التي تجري تحت يافطة الاصلاح الرياضي من قبل شخصيات خسرت في انتخابات المكتب التنفيذي وتتعكز على انها تقوم بهذه الاجراءات بحماية الحكومة العراقية".

