نائب عن نينوى: لا يوجد اشتباك بين معتصمي سهل نينوى والجيش

اكد النائب عن نينوى النائب قصي عباس، الاثنين، عدم حصول اشتباك بين معتصمي سهل نينوى والجيش، مشيرا الى ان الاخير يقف على مسافة بعيدة من مكان الإعتصام.

وقال عباس في حديث لـ الخليج 365، ان "مئات المعتصمين من المكون الشبكي بدأوا اليوم بتنفيذ اعتصامهم في منطقة سهل نينوى إحتجاجا على قرار رئيس الوزراء بسحب اللواء 30 التابع للحشد من المنطقة"، مبينا انه "تم نصب العشرات من الخيم في الشارع الرئيسي الرابط بين الموصل وأربيل".

واضاف انه "لايوجد أي إشتباك بين المعتصمين وقوات الجيش"، مشيرة الى ان "الأخيرة تقف على مسافة بعيدة من مكان الإعتصام وهنالك تواجد لعجلات الدفاع المدني".