أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن المدعي العام ضاري جابر فرهود أدى اليمين أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لمناسبة ‏تسنمه منصب نائب رئيس الادعاء العام‎.‎ وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراسيم أداء اليمين حضرها رئيس الادعاء العام القاضي ‏موفق العبيدي ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود العميري ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية القاضي عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية القاضي حسين كاظم وسمي".‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين المدعي العام ضاري جابر فرهود بمنصب نائب رئيس الادعاء العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.