الهجرة: عودة 421 نازحاً إلى مناطقهم في نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عودة 421 نازحاً إلى مناطق سكنهم في محافظة نينوى خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب محافظة نينوى ومخيمات محافظة صلاح الدين شهدت عودة 421 إلى أماكن سكناهم الأصلية في مناطق ساحلي الموصل الأيمن والأيسر، فضلا عن قضائي البعاج والشرقاط ومناطق تل الرمان والكرامة واليرموك والمحلبية وتل عبطة وحميدات، اضافة الى قرية تويم وحي الجزائر في نينوى".



وأوضح جهاكير، أن "235 نازحاً عادوا من مخيمي العلم والكرامة بمحافظة صلاح الدين، و64 نازحاً عادوا من مخيم الخازر شرقي الموصل، إلى جانب عودة 122 نازحاً من مخيمات الجدعة والمدرج والحاج علي جنوبي الموصل"، لافتاً إلى أن "الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة خصصت للأسر العائدة حافلات وشاحنات لنقلهم ونقل ممتلكاتهم مجاناً".



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