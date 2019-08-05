رئيس مجلس الشورى الايراني يزور بغداد قريبا

اعلن مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، ان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيزور بغداد قريبا.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، كما جرت مناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة".

واضاف ان "الجانبين اكدا على أهمية أن تتبنى دول المنطقة موقفا موحدا مشتركا لنزع فتيل الأزمة وحل المشاكل العالقة بالحوار؛ لتجنب الأزمات والحفاظ على الاستقرا"، لافتا الى انه "تمت مناقشة زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني المرتقبة إلى بغداد".