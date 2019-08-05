الحكيم يدعو الى الالتزام بالتوقيتات المعلنة للأنتخابات المحلية المقبلة

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الى الالتزام بالتوقيتات المعلنة للأنتخابات المحلية المقبلة.
وبين الحكيم، ان المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني حق دستوري وقانوني يهدف الى تصويب العملية السياسية وتسليط الضوء على المسارات الخاطئة وتقويم الأداء الحكومي والضغط باتجاه توفير الخدمات للمواطنين.
وفي الشأن الاقليمي شدد الحكيم على اهمية التهدئة، محذرا من خطورة التصعيد ونتائجه الوخيمة التي لن تكون اية دولة من دول المنطقة بمنآى عنها.
ووافق مجلس النواب العراقي، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وإجراءها في 1 نيسان2020.
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