الحكيم يدعو الى الالتزام بالتوقيتات المعلنة للأنتخابات المحلية المقبلة

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الى الالتزام بالتوقيتات المعلنة للأنتخابات المحلية المقبلة.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "بحثنا خلال استقبالنا السفيرة الاسترالية في بغداد جوان لونديز علاقات البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة ، كما ناقشنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".



وبين الحكيم، ان المعارضة التي انتهجها تيار الحكمة الوطني حق دستوري وقانوني يهدف الى تصويب العملية السياسية وتسليط الضوء على المسارات الخاطئة وتقويم الأداء الحكومي والضغط باتجاه توفير الخدمات للمواطنين.

واكد الحكيم، ان الانتخابات المحلية القادمة تمثل خطوة مهمة من خطوات ترسيخ الديمقراطية في العراق، داعيا الى الالتزام بالتوقيتات المعلنة وتهيأة الامور اللوجستية التي تكفل نجاحها. وفي الشأن الاقليمي شدد الحكيم على اهمية التهدئة، محذرا من خطورة التصعيد ونتائجه الوخيمة التي لن تكون اية دولة من دول المنطقة بمنآى عنها.

ووافق مجلس النواب العراقي، على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، وإجراءها في 1 نيسان2020.