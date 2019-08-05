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شقيقة منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو من بين الضحايا

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أعلنت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية، أمس الأحد، عن صدمة تلقاها منفذ حادث إطلاق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة.
وقالت الشرطة الأميركية، إن منفذ الهجوم يدعى كونور بيتس (24 عاما)، ومقيم في مدينة بيلبروك الواقعة في الولاية نفسها بالقرب من دايتون.

منفذ الهجوم يقتل شقيقته

 

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وأكدت شرطة دايتون، أن ضحايا الحادث وصل إلى 9 قتلى و27 مصابا، مشيرة إلى أن أخت مطلق النار كانت من بين القتلى وتدعى ميغان بيتس (22 عاما)، وفقا لشبكة "أي بي سي) الأميركية.

وقال قائد شرطة مدينة دايتون، إن الشرطة قتلت المسلح، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.

وأضاف قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي، إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، لشن الهجوم.

وتابع، أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.

ويقع حادث دايتون، التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت الماضي، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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