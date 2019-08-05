أعلنت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأميركية، أمس الأحد، عن صدمة تلقاها منفذ حادث إطلاق النار قرب حانة "نيد بيبيرس بار" في منطقة "أوريغون" بالمدينة.
منفذ الهجوم يقتل شقيقته
وقال قائد شرطة مدينة دايتون، إن الشرطة قتلت المسلح، خلال 30 ثانية من إطلاقه أول رصاصة.
وأضاف قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي، إن السلطات لم تحدد بعد السبب الذي دفع كونر بيتس، لشن الهجوم.
وتابع، أن بيتس كان يرتدي قناعا وواقيا للأذن ومسلحا ببندقيتين.
ويقع حادث دايتون، التي يقطنها نحو 140 ألف شخص وتقع في جنوب غرب أوهايو بعد 13 ساعة فقط من حادث قتل عشوائي مماثل في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، السبت الماضي، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين، وألقت شرطة إل باسو القبض على منفذ الهجوم وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو من بين الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.