بالصورة: جينيفر لوبيز على جمل أمام المسجد الأقصى

شاركت المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، متابعيها، لحظات خاصة من زيارتها للقدس، على خلفية إحيائها لحفل غنائي في تل أبيب الخميس.
كما أنها شاركت صورا لها مع خطيبها، لاعب البيسبول الأمريكي، أليكس رودريغز، وهما على جمل، وفي الخلفية تظهر قبة الصخرة.
وأثارت جينيفر لوبيز غضبا بين عدد من الفلسطينيين، بسبب زيارتها أمس السبت إلى حائط المبكى في القدس، وتأديتها طقوسا تلمودية أمام حائط البراق، وكان برفقتها خطيبها وابنتها البالغة العمر 11 عاما، وكذلك بتصريحها "أحب تل أبيب"، خلال حفلها في إسرائيل.
وكان نشطاء من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرص العقوبات عليها، حثوا جينيفر لوبيز على إلغاء حفلها في تل أبيب ، وأرسلوا طلبا لها في الخامس من يوليو/تموز، لكن في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد مديرها، بيني مدينا ، "أن العرض سيستمر"، بحسب صحيفة "جويش جورنال".
ويأتي حفل جينيفر لوبيز في تل أبيب، قبل أسبوع من وصولها العاصمة المصرية، القاهرة، لإحياء أول حفل لها هناك، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب الجاري، وذلك مدينة العلمين الجديدة.
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