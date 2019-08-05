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بالصورة: جينيفر لوبيز على جمل أمام المسجد الأقصى

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شاركت المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، متابعيها، لحظات خاصة من زيارتها للقدس، على خلفية إحيائها لحفل غنائي في تل أبيب الخميس.
ونشرت "لوبيز" صورا لها على البحر ترتدي المايوه، بعد يوم من حفلها الغنائي في تل أبيب ضمن جولتها الغنائي "It's My Party".

كما أنها شاركت صورا لها مع خطيبها، لاعب البيسبول الأمريكي، أليكس رودريغز، وهما على جمل، وفي الخلفية تظهر قبة الصخرة.

 

وكانت جينيفر لوبيز أحيت حفلا ضخما في تل أبيب الخميس، ضمن جولتها الغنائي "It's My Party" (إنها حفلتي)، بمناسبة عيد ميلادها الـ50، وحضره أكثر من 57 ألف شخص من معجبيها ومحبي أغانيها.

وأثارت جينيفر لوبيز غضبا بين عدد من الفلسطينيين، بسبب زيارتها أمس السبت إلى حائط المبكى في القدس، وتأديتها طقوسا تلمودية أمام حائط البراق، وكان برفقتها خطيبها وابنتها البالغة العمر 11 عاما، وكذلك بتصريحها "أحب تل أبيب"، خلال حفلها في إسرائيل.

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وكان نشطاء من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرص العقوبات عليها، حثوا جينيفر لوبيز على إلغاء حفلها في تل أبيب ، وأرسلوا طلبا لها في الخامس من يوليو/تموز، لكن في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أكد مديرها، بيني مدينا ، "أن العرض سيستمر"، بحسب صحيفة "جويش جورنال".

 

ويأتي حفل جينيفر لوبيز في تل أبيب، قبل أسبوع من وصولها العاصمة المصرية، القاهرة، لإحياء أول حفل لها هناك، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب الجاري، وذلك مدينة العلمين الجديدة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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