بالصور.. انقاذ شخص سقط بفتحة لتصريف مياه الصرف الصحي شمالي بغداد

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن انقاذ شخص سقط بفتحة لتصريف مياه الصرف الصحي شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد ورود اخبار من السيطرة المركزية يشير الى وجود حادث في منطقة الحسينية شمالي بغداد، هرعت فرق الانقاذ الى مكان الحادث حيث تبين سقوط شخص في احدى فتحات الصرف الصحي بمشروع الحسينية الذي يبلغ عمقها اكثر من 9 متر".
واضافت ان "فرقنا باشرت باخراجه من داخل مكان الحادث"، مشيرة الى انه "يتلقى حاليا العلاج في مستشفى الحسيني وحالته مستقرة".
وتابعت ان "الشخص يبلغ من العمر 60 عاما، ويعمل حارسا امنيا في المشروع".
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