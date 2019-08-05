كيف نختار أضحية العيد الأفضل؟ الجواب في هذا الخبر!

تزامناً مع التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، تُعتبر الأضحية من أبرز الأمور التي يجب التنبه لها، حيث يشترط فيها أن تكون سليمة وخالية من العيوب. ولكن كُثر ممن يذهبون لشراء أضحياتهم لا يعرفون ما هي سبل التأكد من صحتها وسلامتها. وفيما يلي مجموعة من النصائح للإختيار الأمثل للأضحية: 1- إختيار الخروف الذكر، لأنّ لحمه أفضل ودهنه أقل. 2- إختيار الوزن: الخروف من 45 الى 55 كلغ. والعجل من 300 الى 450 كلغ.



3- وفير اللحم: يكون ذلك من خلال فحص ظهره وأرجله، فإنّ إستطعت الإمساك بالجلد فيعني أنّ لحمه قليل. 3- وفير اللحم: يكون ذلك من خلال فحص ظهره وأرجله، فإنّ إستطعت الإمساك بالجلد فيعني أنّ لحمه قليل. 4- بدل جميع أسنانه: وليس سناً أو إثنين فقط، حيث يكون السن المبدل أطول من الأسنان الأخرى. Advertisements 5- صحته جيدة:

- أن تكون عيناه نظيفتان لامعتان.

- أنفه نظيف يخلو من الإفرازات.

- صوفه نظيف.

- الأذن خالية من الجرب.

- ألا تكون بطنه منتفخة.

- ليته سليمة لا آثار للإسهال عليها.

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