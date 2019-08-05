تمثال من الشمع لأول فنانة عربية في متحف ماليزيا

تداول معجبو المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تدشين تمثال لنجمتهم المفضلة من الشمع في ماليزيا.
وأشار مصمم التمثال في الفيديو، إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.
يشار إلى أن نانسي عجرم، أحيت السبت، حفلا في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب.
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