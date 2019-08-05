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تمثال من الشمع لأول فنانة عربية في متحف ماليزيا

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تداول معجبو المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تدشين تمثال لنجمتهم المفضلة من الشمع في ماليزيا.

وأشار مصمم التمثال في الفيديو، إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.

 

يشار إلى أن نانسي عجرم، أحيت السبت، حفلا في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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