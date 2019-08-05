إصابات بالسرطان لجنود إسرائيليين بسبب القبة الحديدية

أفادت القناة 13 العبرية، بإصابة 30 جنديا من وحدات الدفاع الجوي لدى الجيش الإسرائيلي بالسرطان، مشيرة إلى أن أغلبهم من العاملين في خدمة "القبة الحديدية".
و"القبة الحديدة" نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات من الصواريخ والقذائف في آن واحد.
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