إصابات بالسرطان لجنود إسرائيليين بسبب القبة الحديدية

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المسؤولين يجرون فحصا، لتحديد ما إذا كان لعملهم علاقة بإصابتهم بمرض السرطان.

و"القبة الحديدة" نظام دفاع جوي صاروخي متنقل، طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية للتصدي للصواريخ قصيرة المدى والقذائف، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقاد الخبراء لأسباب تتعلق بتكلفتها الباهظة وعدم فعالياتها في مواجهة رشقات من الصواريخ والقذائف في آن واحد.

