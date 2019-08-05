استأجرت نجمة تلفزيون الواقع، المليارديرة كايلي جينير يختًا بقيمة 250 مليون دولار، استعداداً للاحتفال بعيد ميلادها الـ22 خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعرف اليخت الذي قامت باستئجاره باسم Tranquility ويبلغ طوله 90 مترا ويتضمن 22 غرفة بما في ذلك جناح رئيسي وثلاث غرف لكبار الشخصيات وستقيم عليه كايلي الاحتفالات الخاصة بعيد ميلادها. كما يحتوي اليخت أيضًا على سينما وغرف علاج بالمياه المعدنية وحمام سباحة وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية وبار في الهواء الطلق ومهبط للطائرات. وحصلت كايلي على لقب "أصغر مليارديرة عصامية" في وقت سابق من هذا العام، وذلك لثروتها الكبيرة التي حصّلتها من شركة التجميل الخاصة بها، كما تملك بعض العقارات الخاصة، بالإضافة إلى مُشاركتها في المسلسل الواقعي الشهير KUWTK.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيلي جينير تستأجر يخت بـ250 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.