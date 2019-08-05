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اتفاق سياسي على اختيار الشعلان محافظا للديوانية

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كشف مصدر في مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، عن اتفاق سياسي على اختيار ازهر الشعلان محافظا للديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اتفاقا سياسيا تم على اختيار ازهر علي الشعلان من ائتلاف دولة القانون بشكل اولي لتولي منصب محافظ الديوانية".

 

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واضاف المصدر ان "الشعلان حصل على عشرة أصوات من أصل 16"، مشيرا الى ان "جلسة مجلس المحافظة المقرر عقدها اليوم سيتم فيها ذلك".

 

وصوت مجلس محافظة الديوانية، في 27 حزيران 2019، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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