اتفاق سياسي على اختيار الشعلان محافظا للديوانية

كشف مصدر في مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، عن اتفاق سياسي على اختيار ازهر الشعلان محافظا للديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اتفاقا سياسيا تم على اختيار ازهر علي الشعلان من ائتلاف دولة القانون بشكل اولي لتولي منصب محافظ الديوانية".

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واضاف المصدر ان "الشعلان حصل على عشرة أصوات من أصل 16"، مشيرا الى ان "جلسة مجلس المحافظة المقرر عقدها اليوم سيتم فيها ذلك".

وصوت مجلس محافظة الديوانية، في 27 حزيران 2019، على إقالة المحافظ سامي الحسناوي.