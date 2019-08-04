عبد المهدي: العراق يشهد استقراراً ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل في بغداد اليوم وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري ووزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ايمن الصفدي".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده، إن "ماتحقق في لقاء القمة الثلاثي في القاهرة كان مهما ويشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها"، مشيراً الى أن "العراق عمقه عربي واسلامي وعلاقاتنا وتعاوننا المشترك ينعكس بالايجاب على الاستقرار الداخلي لدولنا ، وليس لدينا حدود للتعاون ماعدا ماخلفته النظم الشمولية والروتين ولكننا نمتلك العزيمة على تجاوز كل العقبات".

ودعا الى "البدء بخطوات تعاون عملية، وبالأخص في مجال قطاع الإسكان وهو اختيار جيد من اجل البدء بتقديم نتائج ملموسة لشعوبنا"، مؤكدا ان "العراق يشهد استقرارا ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة في جميع المجالات وينتهج سياسة انفتاح على جميع دول الجوار العربي والاسلامي".



من جانبه، قال وزير الخارجية المصري ان "للعلاقات العراقية المصرية الاردنية ثقلا كبيرا ولدينا خبرات متنوعة وتجارب متنوعة قابلة للإندماج ، ونحن مسرورون لإستقرار وتطور العراق ولرؤية العاصمة بغداد بشكل جديد يثلج الصدر"، معربا عن "استعداد مصر للمضي بالمزيد من التعاون ووضع مخرجات لقاء القمة موضع التنفيذ وماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي الذي شهدته بغداد".

من جهته، أكد وزير الخارجية الاردني ان "مقومات النهوض متوفرة لماتمتلكه الدول الثلاث من ارث حضاري وتأريخي وان لقاء القمة كان بادرة مهمة ويعمل على ايجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح دولنا والأمة العربية والاستقرار والتنمية في المنطقة".