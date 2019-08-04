اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، أن العراق يشهد استقراراً ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة، مؤكداً ان ماتحقق في لقاء القمة الثلاثي في القاهرة كان مهما ويشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل في بغداد اليوم وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح حسن شكري ووزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ايمن الصفدي".
ودعا الى "البدء بخطوات تعاون عملية، وبالأخص في مجال قطاع الإسكان وهو اختيار جيد من اجل البدء بتقديم نتائج ملموسة لشعوبنا"، مؤكدا ان "العراق يشهد استقرارا ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة في جميع المجالات وينتهج سياسة انفتاح على جميع دول الجوار العربي والاسلامي".
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري ان "للعلاقات العراقية المصرية الاردنية ثقلا كبيرا ولدينا خبرات متنوعة وتجارب متنوعة قابلة للإندماج ، ونحن مسرورون لإستقرار وتطور العراق ولرؤية العاصمة بغداد بشكل جديد يثلج الصدر"، معربا عن "استعداد مصر للمضي بالمزيد من التعاون ووضع مخرجات لقاء القمة موضع التنفيذ وماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثلاثي الذي شهدته بغداد".
من جهته، أكد وزير الخارجية الاردني ان "مقومات النهوض متوفرة لماتمتلكه الدول الثلاث من ارث حضاري وتأريخي وان لقاء القمة كان بادرة مهمة ويعمل على ايجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح دولنا والأمة العربية والاستقرار والتنمية في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: العراق يشهد استقراراً ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.