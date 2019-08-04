الحلبوسي: نعمل الى جانب السلطة التنفيذية لبناء أفضل العلاقات مع محيطنا العربي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم الاحد وزيري خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والمملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي وبحضور عدد من نواب لجنة العلاقات الخارجية ووزير الخارجية محمد علي الحكيم".واضاف المكتب، أنه "في مستهل اللقاء رحب الحلبوسي بالأشقاء قائلاً إن بغداد اليوم وهي تزهو بنصرها على الإرهاب تتطلعُ الى أشقائها لعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات سواء لمكافحة جذور الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف او في التعاون السياسي والإقتصادي الذي ينعكس على شعوبنا والمنطقة بشكل عام"، مشيدا بـ"انعقاد الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية ‫مصر والأردن والعراق‬ لتطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة، وتبادُل الرؤى والتقييم حول القضايا العربية والإقليمية".ونقل المكتب عن الحلبوسي قوله، "إننا في مجلس النواب العراقي نعمل الى جانب السلطة التنفيذية لبناء أفضل العلاقات مع محيطنا العربي وندفع بإتجاه خلق رؤية عربية مشتركة تخدم شعوبنا ومستقبلها"، مشيراً الى أن "العمل النيابي المشترك مع البرلمانات العربية يعزز هذا التوجه" .

وولفت المكتب الى ان "اللقاء بحث التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية المشتركة وقطاعات الطاقة والبنية التحتية واعادة الاعمار واهمية عقد اجتماع وزراء الطاقة والاسكان والتجارة والصناعة للدول الثلاث في بغداد والتأكيد على اهمية تنسيق المواقف لمواجهة تحديات المنطقة ولعب دور ايجابي في تسوية الازمات" .

بدوره، أكد الوزير المصري أن "التعاون الثلاثي لا يقتصر على الجانب التنفيذي بل على التنسيق البرلماني المشترك"، مضيفاً أن "ما لاحظناه في بغداد يعطي أملاً كبيراً بالإستقرار الناجز".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني "إننا حريصون على دعم العراق الذي خاض حرباً نيابةً عنا جميعاً" .