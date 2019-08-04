سقطت دموعه حباً بالعراق فكرمه الاتحاد بقميص اسود الرافدين

رياضة 2019-08-04 | 18:47 4,512 مشاهدة قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تكريم طفل، بكى خلال ترديده للنشيد الوطني قبل انطلاق مباراة اسود الرافدين امام فلسطين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا. الاتحاد كرم الطفل بقميص المنتخب الوطني موقع من قبل جميع لاعبي اسود الرافدين في خطوة انسانية تكريماً لحبه للوطن. يذكر ان المنتخب الوطني تغلب على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف، امس الاول الجمعة.

المحرر: محمد خليل

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