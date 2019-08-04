الحرس الثوري: السفينة المحتجزة لدينا عراقية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاحد، بأن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري صباح اليوم، عراقية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن "السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم عراقية تحمل اسم "هيتا".
وأضافت الوكالة أن "عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلا بحريا من جزيرة "فارسي" الإيرانية في الخليج".
وأشار بيان للقوات البحرية في الحرس الثوري، إلى أنه "تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران".
وقال قائد المنطقة الثانية للقوة البحریة للحرس الثوري الجنرال رمضان زیراهي، أن الناقلة تم توجیهها إلی محافظة بوشهر وتم تسلیم وقودها إلی الشرکة الوطنیة لتوزیع المشتقات النفطیة في المحافظة وذلك بعد التنسیق مع المسؤولین القضائیین.
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