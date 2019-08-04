الحرس الثوري: السفينة المحتجزة لدينا عراقية

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن "السفينة التي احتجزها الحرس الثوري في وقت سابق من اليوم عراقية تحمل اسم "هيتا".



وأضافت الوكالة أن "عملية الاحتجاز تمت على بعد 18 ميلا بحريا من جزيرة "فارسي" الإيرانية في الخليج".

وأشار بيان للقوات البحرية في الحرس الثوري، إلى أنه "تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران".

وقال قائد المنطقة الثانية للقوة البحریة للحرس الثوري الجنرال رمضان زیراهي، أن الناقلة تم توجیهها إلی محافظة بوشهر وتم تسلیم وقودها إلی الشرکة الوطنیة لتوزیع المشتقات النفطیة في المحافظة وذلك بعد التنسیق مع المسؤولین القضائیین.

