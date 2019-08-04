مقتل صاحبة صالون واصابة عاملة بانفجار 'علبة' بداخلها مواد متفجرة غربي بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل صاحبة صالون واصابة عاملة بانفجار "علبة" بداخلها مواد متفجرة في الغزالية غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاحبة صالون قتلت واصيب عاملة، مساء اليوم، بانفجار علبة بداخلها مواد متفجرة داخل الصالون اثناء فتحها من قبل العاملة ضمن منطقة الغزالية".
وتشهد بغداد بين فترة واخرى، حوادث تفجير تسفر عن مقتل واصابة عدد من المواطنين والقوات الامنية.
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