عبد المهدي يوجه بتقديم دراسة عاجلة عن جميع محطات المياه المتوقفة

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، بتقديم دراسة عاجلة عن جميع محطات المياه المتوقفة، "، داعيا الى تنظيم حملة توعية اعلامية من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث.
واضاف المكتب، أن "عبد المهدي اكد أهمية موضوع حماية مصادر المياه من التلوث وضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية التي يستحقها، والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة".
وبحسب البيان، وجه رئيس مجلس الوزراء بـ"تقديم دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة لغرض كسب الوقت واطلاق التخصيصات المالية اللازمة، كما وجه بإشراك الحكومات المحلية والجامعات والمراكز البحثية والمجتمعية كافة بهذا الجهد وتلقي الحلول والمقترحات لمعالجة التلوث البيئي"، داعيا الى "حملة توعية اعلامية من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث".
واشاد عبد المهدي بـ"جهود الوزارات والجهات العاملة في هذا الملف ومراقبتها للأداء من خلال النشرة الدورية التي تصدرها الوزارة".
وحضر الاجتماع وزير الصحة والبيئة علاء عبدالصاحب العلوان ، ووكلاء وزارات الصحة والمالية والتخطيط والاسكان والاعمار والبلديات والزراعة ، والصناعة والمعادن ، والكهرباء ، ومدير عام دائرة المخلفات الصلبة والبيئة في امانة بغداد ، ومدير عام التوعية والاعلام البيئي ، والصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة، وعدد من المديرين العامين لدائرة الماء في وزارة الاسكان ،وديواني الوقفين الشيعي والسني وممثلون عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ومنظمات المجتمع المدني وهيئة المستشارين .
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