مانشستر سيتي يهزم ليفربول ويتوج بالدرع الخيرية 2019/ 2020

وخاض مانشستر سيتي اللقاء بصفته بطل الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، بينما ذهب ليفربول لملعب ويمبلي بصفته وصيف بريمرليج بفارق نقطة واحدة عن البطل.

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجهة في البداية، بإصابة ليروي ساني في الدقيقة 9، ليخرج ويدخل بدلًا منه جابرييل جيسوس.



وتقدم مانشستر سيتي مبكرًا عن طريق المهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج في الدقيقة 12 من الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة سيلفا، وأليسون لم يستطع المعاملة مع الكرة.

شوط أول سيطر عليه كليًا مانشستر سيتي، وسط هجوم على استحياء من ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي لم يكن محظوظًا.

الشوط الثاني واصل صلاح محاولاته، وأهدر مجددًا أمام مرمى برافو، وسط سيل من الهجمات لليفربول ولكن العارضة والقائم كلاهما وقفا بالمرصاد أمام صلاح وفان دايك.



في الدقيقة 78 سجل البديل جويل ماتيب هدف التعادل بعد عرضية رائعة من فيرجيل فان دايك.

رحيم ستيرلينج أهدر انفراد تام بمرمى أليسون، والكرة ترتطم بالقائم الأيسر، ولكن في الثانية الأخيرة محمد صلاح أهدر انفراد أكثر خطورة.

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صلاح مر وسدد ولكن ستونز أنقذ الكرة، ليواصل صلاح اصراره، وكايل ووكر ينقذها من على خط المرمى، لتتنهي المباراة بتألق برافو واخفاق مهاجمي ليفربول.

ذهبت المباراة لركلات الترجيح، وسجل جميع لاعبي مانشستر سيتي، ولكن فينالدوم أهدر لليفربول، ليفوز رفاق بيب جوارديولا بـ5-4.

بهذه النتيجة، حافظ بيب جوارديولا على لقب كأس الدرع الخيرية، ويحقق أول بطولاته هذا الموسم والدرع الخيرية السادسة في تاريخ مانشستر سيتي.

