السفير الاميركي ببغداد: تواجد القوات الامريكية في العراق هو جزء من التحالف الدولي

أكد السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، الاحد، أن تواجد قوات بلاده في العراق هو جزء من وجود التحالف الدولي، لافتا الى أن التحالف مستمر طالما بقيت الحاجة له وطالما بقت الحكومة العراقية مطالبة بذلك.
وأضاف تولر، "اسمع دائما من القادة الامنيين ان الحاجة للتحالف الدولي مستمرة، وسيقى هذا التحالف طالما استمرت الحاجة له وطالما بقت الحكومة العراقية مطالبة بذلك".
وتابع، "قبل خمسة او ستة اشهر استلمت الكثير من الاسئلة من مجلس الشيوخ الامريكي عندما كانت العلاقات متوترة بين بغداد واربيل ومنذ ذلك الوقت انا سعيد لوجود جهود من الطرفين لسد الثغرات"، مؤكدا أن "التعاون من مصلحة الجميع".
ومن جانب آخر، آشار السفير الاميركي في العراق الى أن "اميركا وضعت النجباء وحزب الله على قائمة الارهاب لتعاونها مع منظمات ارهابية والحرس الثوري".
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