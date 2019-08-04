السفير الاميركي ببغداد: تواجد القوات الامريكية في العراق هو جزء من التحالف الدولي

وقال تولر في لقاء له مع عدد من وسائل الإعلام بينها الخليج 365 في السفارة الاميركية ببغداد، إن "مستقبل القوات الاميركية وتواجدها في العراق هو جزء من التحالف الدولي"، مؤكدا أن "ذلك جاء بناء على طلب الحكومة العراقية، ودائما نسمع من القادة العراقيين ضرورة بقاؤنا لتقوية قدرات القوات العراقية وضمان عدم عودة داعش".وأضاف تولر، "اسمع دائما من القادة الامنيين ان الحاجة للتحالف الدولي مستمرة، وسيقى هذا التحالف طالما استمرت الحاجة له وطالما بقت الحكومة العراقية مطالبة بذلك".

وتابع، "قبل خمسة او ستة اشهر استلمت الكثير من الاسئلة من مجلس الشيوخ الامريكي عندما كانت العلاقات متوترة بين بغداد واربيل ومنذ ذلك الوقت انا سعيد لوجود جهود من الطرفين لسد الثغرات"، مؤكدا أن "التعاون من مصلحة الجميع".