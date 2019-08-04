إسرائيل تطلب من حماس نشر عناصرها على الشريط الفاصل في غزة

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن مصادر إسرائيلية قولها، إن "الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خانيونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني.

وأضافت أن "الطلب جاء من جانب القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية".



وأشارت الصحيفة، إلى أن "الطلب تضمن أن يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج".