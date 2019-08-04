تخصيص مليار ونصف المليار دينار لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

أعلن مجلس محافظة الانبار، الاحد، عن تخصيص مليار و 500 مليون دينار لدعم جهود اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار .
واضاف الدليمي أن" حكومة الانبار المحلية تدعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة سكون المحافظة كون اعادة افتتاح المنفذ سيسهم في تشغيل العاطلين عن العمل فضلاً عن دخول البضائع السورية الى المحافظة واعادة اسطول التجارة بين البلدين".
واوضح أن" استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار ساهم باتخاذ قرار افتتاحه من قبل الحكومتين المركزية والمحلية بعد تأمين كافة الطرق المؤدية الى المنفذ، وصولاً الى العاصمة بغداد والى محافظات العراق الاخرى".
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