تخصيص مليار ونصف المليار دينار لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "حكومة الانبار المحلية خصصت نحو مليار و 500 مليون دينار لدعم جهود اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا والذي اوعز رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بافتتاحه في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي".واضاف الدليمي أن" حكومة الانبار المحلية تدعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة سكون المحافظة كون اعادة افتتاح المنفذ سيسهم في تشغيل العاطلين عن العمل فضلاً عن دخول البضائع السورية الى المحافظة واعادة اسطول التجارة بين البلدين".

واوضح أن" استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن الانبار ساهم باتخاذ قرار افتتاحه من قبل الحكومتين المركزية والمحلية بعد تأمين كافة الطرق المؤدية الى المنفذ، وصولاً الى العاصمة بغداد والى محافظات العراق الاخرى".

