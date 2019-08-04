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وزير الخارجية الاردني من بغداد: نسعى لخفض التصعيد في المنطقة

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أكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، الاحد، السعي لخفض التصعيد في المنطقة، فيما اشار الى أن الأمن العربي واحد ومتماسك، واي تهديد لهذا الامن هو تهديد لنا جميعا.
وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية العراق والأردن ومصر تابعته الخليج 365، "نحن في منطقة الخليج العربي متفقون على خفض التصعيد، والالتزام بالحوار السياسي الذي يضمن احترام الآخر وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد".

وأضاف، "اممنا العربي واحد متماسك، واي تهديد لهذا الامن هو تهديد لنا جميعا"، لافتا الى أن "المنطقة كلها متماسكة، اي ازمة بالمنطقة ندفع ثمنها جميعا وبالتالي كلنا نريد ان نعمل لانهاء الازمة والتوتر".

وتابع، أن "لقائنا كان مثمرا وايجابيا والحوار كان صريحا، ونريد ان نعمل بشكل مكثف ونسير بخطوات عملية ليس فقط لخدمة مصالحنا كدول شقيقة ثلاث، لكن ايضا لتحقيق الأمن والاستقرار على الاسس التي نتفق عليها جميعا".


ووصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والاردني ايمن الصفدي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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