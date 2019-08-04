أكد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، الاحد، السعي لخفض التصعيد في المنطقة، فيما اشار الى أن الأمن العربي واحد ومتماسك، واي تهديد لهذا الامن هو تهديد لنا جميعا.
وأضاف، "اممنا العربي واحد متماسك، واي تهديد لهذا الامن هو تهديد لنا جميعا"، لافتا الى أن "المنطقة كلها متماسكة، اي ازمة بالمنطقة ندفع ثمنها جميعا وبالتالي كلنا نريد ان نعمل لانهاء الازمة والتوتر".
وتابع، أن "لقائنا كان مثمرا وايجابيا والحوار كان صريحا، ونريد ان نعمل بشكل مكثف ونسير بخطوات عملية ليس فقط لخدمة مصالحنا كدول شقيقة ثلاث، لكن ايضا لتحقيق الأمن والاستقرار على الاسس التي نتفق عليها جميعا".
ووصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والاردني ايمن الصفدي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الاردني من بغداد: نسعى لخفض التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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