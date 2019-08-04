'منع' مرور مركبات الحمل من 'سيطرة السلاميات' شمالي بغداد لمدة 10أيام

قررت مديرية المرور العامة، الأحد، "منع" مرور مركبات الحمل من "سيطرة السلاميات" شمالي بغداد لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم، عازية ذلك إلى وجود أعمال صيانة، فيما حددت طريقاً بديلاً.

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