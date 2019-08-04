الاستخبارات تقبض على ارهابي شارك بتفجير مركز شرطة الفلوجة

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن القبض على ارهابي شارك بتفجير مركز شرطة الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤١ القت القبض على احد الارهابيين في الطريق المؤدي إلى مدينة الفلوجة بعد نصب كمين محكم له".

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واضافت انه "من الذين شاركوا بتفجير مركز شرطة الفلوجة إبان سيطرة عصابات داعش الارهابية على المدينة"، لافتة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

يذكر ان مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن بين فترة واخرى باعتقال مطلوبين من "داعش" خلال عمليات امنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.