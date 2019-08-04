نائب كردي: عودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها حالة طبيعية وليست جريمة

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها لايمثل جريمة بل هو الحالة الطبيعية الواجب تعميمها في تلك المناطق"، مبينا ان "انسحاب القوات الاتحادية بعد دخول زمر داعش هو الامر غير الطبيعي كما ان اخراج قوات البيشمركة بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 هو ايضا الامر غير طبيعي".وأضاف كوجر، أن "حفظ الامن والامور الادارية وكافة الملفات الاخرى المرتبطة بوضع المناطق المتنازع عليها ينبغي ان يدار بالشراكة بين الاقليم والمركز لحين اللجوء الى الايات الدستورية لحسم مصير تلك المناطق من قبل ابناءها"، لافتا الى ان "هناك خلل امني وخروقات عديدة حصلت في عدد من المناطق المتنازع عليها".

وتابع، أن "توحيد الجهود الامنية بين جميع القوات والتنبه من الجميع لجرائم داعش هو امر ضروري وخاصة ان وجود البيشمركة كجزء من منظومة الدفاع الوطنية هو امر يحتاجه ابناء تلك المناطق لحمايتها".



وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي اكد، السبت 3 اب 2019، ان محافظة كركوك تمثل عراق مصغر يضم جميع اطياف وقوميات ابناء الشعب العراقي، فيما اشار الى ان عودة البيشمركة الى المحافظة امر مستحيل.