رياضة 2019-08-04 | 13:42 483 مشاهدة اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، بالهيئة الإدارية لنادي الطلبة من أجل بحث أزمة النادي. وقال المستشار القانوني للنادي عدي اللامي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل اجتمع بوفد من إدارة نادي الطلبة الذي ترأسه نائب رئيس الهيئة الإدارية محمد الهاشمي". وأوضح اللامي، أن "الوزير وعد بتأمين نفقات النادي، ودعمه مادياً ومعنوياً من خلال توفير جميع ملاعب جامعة بغداد لمختلف الرياضات والنشاطات الخاصة بنادي الطلبة".



يذكر أن نادي الطلبة عانى خلال الموسم الماضي من أزمة مالية أثرت على نتائجه في الدوري الممتاز.

يذكر أن نادي الطلبة عانى خلال الموسم الماضي من أزمة مالية أثرت على نتائجه في الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يجتمع بإدارة الطلبة ويعد بدعم النادي مادياً ومعنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.